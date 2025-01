Zonawrestling.net - WWE: La Famiglia Johnson conquista i Golden Globes 2025

Hollywood e wrestling si fondono con stile ai, dove Ava (Simone Garcia), General Manager di NXT, ha affiancato il suo celebre padre, Dwayne “The Rock”, per una serata memorabile.Il duo ha portato tutto il suo carisma all’evento, mescolandosi con alcune delle più grandi star del mondo dello spettacolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da E! Entertainment (@eentertainment)The Rock e Ava portano il wrestling al glamour deiThe Rock è salito sul palco insieme alla sua co-protagonista di Moana 2, Auli’i Cravalho, per presentare il premio per la Miglior Attrice Non Protagonista, che è stato vinto da Zoe Saldaña per il suo ruolo in Emilia Pérez. Durante la presentazione, The Rock ha fatto ridere tutta la sala, scherzando persino sul fatto che i suoi peli sul petto fossero stati usati per i baffi di Timothy Chalamet.