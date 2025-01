Sport.quotidiano.net - Spal, il solito Antenucci evita l’ennesima caduta

C’è la firma d’autore di capitansul pareggio – il terzo consecutivo, sempre per 1-1 – ottenuto dallacontro il Perugia. Una rete da bomber di razza che porta in dote un punto prezioso al termine di una gara che si era messa male per i biancazzurri. In inferiorità numerica per l’espulsione di El Kaddouri alla fine del primo tempo e in svantaggio alla metà della ripresa, la squadra di Dossena rimane aggrappata alla partita con orgoglio e generositàndo un ko che a un certo punto sembrava scontato e inbile. Il ritorno al 4-3-3 non può più attendere per il tecnico lodigiano, che lancia Bidaoui sul lato destro di un tridente completato dae Rao. Il sacrificato è Nador, con Arena e Bassoli coppia centrale della difesa a quattro ed El Kaddouri confermato in cabina di regia.