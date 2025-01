Seriate Bergamo 39enne accoltellata nel parcheggio di un supermercato | fermato il marito Era già stato denunciato per maltrattamenti

Leggi su Open.online

Una donna di 39 anni, di nazionalità rumena, è statastamattina – lunedì 6 gennaio – neldelLidl di via Lombardia a, in provincia di. Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, l’accoltellamento sarebbe avvenuto al termine di una lite. La donna, trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXII di, è ora in prognosi riservata. «Èmio», ha detto la. Nel frattempo, l’uomo – un romeno di 49 anni – èarredai carabinieri di: era giàdalla moglie perin famiglia e aveva terminato di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento il primo ottobre 2024, anche a seguito della remissione di querela da parte della stessa moglie.