Thesocialpost.it - Primo caso umano di influenza aviaria negli Stati Uniti: paziente deceduto in Louisiana

Il dipartimento della Salute dellaha confermato il decesso delricoverato per ildiad alta patogenicità. La notizia, riportata dai media americani, segna un tragico sviluppo nella diffusione del virus, solitamente limitato agli animali.Le autorità sanitarie avevano segnalato ilcome altamente insolito, dato che i contagi umani darisultano estremamente rari. Resta da chiarire in che modo ilabbia contratto il virus e se vi siano altri casi sospetti o collegati.Il dipartimento della Salute ha invitato la popolazione a seguire rigorosamente le linee guida per la prevenzione, come evitare il contatto diretto con volatili malati o morti e segnalare eventuali sintomi sospetti. La morte delpone una seria questione sulla possibile trasmissibilità del virus agli esseri umani e sulle misure di contenimento necessarie per evitare ulteriori rischi.