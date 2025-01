Thesocialpost.it - Omicidio Paganelli: dal Dna arriva la svolta assoluta. E adesso?

La perizia genetica affidata al professor Emiliano Giardina ha escluso la presenza del Dna di Louis Dassilva sul corpo della vittima e sulla scena del crimine. Il 35enne senegalese è l’unico indagato per l’della 78enne Pierina, uccisa lo scorso luglio, e si trova in carcere da allora.Il Gip del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, aveva richiesto l’analisi per verificare eventuali collegamenti tra le tracce biologiche ritrovate e Dassilva. Tuttavia, il risultato della perizia rappresenta una: “Un risultato determinante – ha dichiarato l’avvocato Riario Fabbri, legale di Dassilva insieme al collega Andrea Guidi – che esclude il nostro assistito dalla scena del crimine oltre ogni ragionevole dubbio”.La posizione di Dassilva, in carcere da mesi, potrebbe ora cambiare drasticamente.