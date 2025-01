Sport.quotidiano.net - Il Carpi resiste alla febbre. E col Diavolo finisce pari

0 milan futuro 0(4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Calanca (26’st Verza); Puletto (26’st Stanzani), Contiliano (33’st Nardi), Figoli; Cortesi (1’st Casarini); Saporetti (38’st Amayah), Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mandelli, Visani, Mazzali, Mazzoni, Campagna. All. Serpini. MILAN FUTURO (4-3-3): Nava; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Stalmach (44’st Malaspina), Sandri, Sala (24’st Fall); Liberali (44’st Longo), Magrassi, Sia. A disp. Pittarella, Dutu, D’Alessio, Gala, Omoregbe, Ibrahimovic. All. Bonera. Arbitro: Cappai di Cagliari Note: paganti 900, abbonati 470, incasso non comunicato. Ammoniti Sandri, Figoli, Nardi, Magrassi, Casarini, Coubis, Longo. Angoli 4-6. Recupero 1’pt e 4’st di Davide SettiL’occasione era ghiotta, mandare a -12 una diretta rivale, approfittare dei ko di Sestri e Lucchese e mettere un altro tassello nella lunga corsa salvezza, restando ben saldi (come ora) in zona playoff.