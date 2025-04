Tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore da quando si può visitare giorni e orari

quando e come visitare la Tomba di Papa Francesco presso la basilica di Santa Maria Maggiore: giorni e orari per rendere omaggio al Pontefice Notizie.virgilio.it - Tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore, da quando si può visitare: giorni e orari Leggi su Notizie.virgilio.it e comeladipresso ladiper rendere omaggio al Pontefice

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, "una sola scritta sulla tomba". Chi paga i funerali - Pubblichiamo di seguito il testamento di Papa Francesco. Le ultime volontà del Pontefice: "Spese dei funerali coperte da un benefattore". Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna, desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. 🔗liberoquotidiano.it

Tomba di Papa Francesco, quell’errore che nessuna aveva visto. E adesso? - Non è un mistero che Papa Francesco avesse chiesto una sepoltura semplice, senza sfarzi né monumenti appariscenti. Tuttavia, anche la semplicità richiede precisione: questo errore risulta imperdonabile, non lasciando traccia di uno dei pontificati più rivoluzionari e umani della storia recente. La decisione finale potrebbe arrivare a ridosso della cerimonia. Intanto, in Vaticano, si lavora con discrezione e attenzione per far sì che anche questo dettaglio rispecchi appieno la figura di Jorge Mario Bergoglio, divenuto per tutti semplicemente “Francesco”. 🔗thesocialpost.it

Il testamento di Papa Francesco: “Seppellitemi nella terra, la tomba deve essere semplice e senza ornamenti” - La Santa Sede ha reso noto il testamento di Papa Francesco, scomparso all’età di 88 anni nella mattinata di lunedì 21 aprile. Il Santo Padre, come è noto, ha chiesto di essere seppellito nella basilica di Santa Maria Maggiore sottolinenando che le spese per la sepoltura verranno sostenute da un anonimo benefattore. Intanto, proprio a Santa Maria Maggiore, sono in corso i lavori nell’area dove verrà sepolto Papa Francesco secondo quelle che sono le sue volontà. 🔗tpi.it

Approfondimenti da altre fonti

Le notizie del 24 aprile sulla scomparsa del Pontefice; Il Papa e la Salus Populi Romani, l’amore di un figlio per la Madre; Santa Maria Maggiore, perché il Papa ha scelto di essere sepolto qui; Quando e come si può visitare la tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Quando e come si può visitare la tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore - Fedeli e pellegrini possono visitare la tomba di Papa Francesco da domenica 27 aprile 2025. La basilica di Santa Maria Maggiore è aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle 19 con ingresso libero per ... 🔗fanpage.it

Tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore, da quando si può visitare: giorni e orari - Quando e come visitare la tomba di Papa Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore: giorni e orari per rendere omaggio al Pontefice ... 🔗virgilio.it

Cos’è la tumulazione della salma di Papa Francesco, come avviene e qual è la differenza con l’inumazione - La tumulazione è il tipo di sepoltura scelta da Papa Francesco, che prevede la collocazione del feretro in una tomba muraria: oggi, sabato 26 aprile ... 🔗fanpage.it