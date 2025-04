Iran esplode una bomba devastante al porto di Shahid Rajaee cinquecento feriti e quattro morti video

porto di Shahid Rajaee nella città di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran. Le cause della forte esplosione nel sito portuale sono sconosciute: il numero dei feriti nell’incidente è salito nelle ultime ore a 516, secondo i media della Repubblica islamica mentre il capo dell’Organizzazione di soccorso e salvataggio della Mezzaluna Rossa Iraniana, Babak Mahmoud, ha riferito che ci sarebbero anche 4 persone morte nello scoppio.Israele ha negato ogni tipo di coinvolgimento nel tragico avvenimento che ha avuto luogo al porto della città di Bandar Abbas, secondo quanto riferito da fonti israeliane a Channel 12. Intanto, il presidente Iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato di aver “ordinato di indagare sulle cause dell’incidente”. Poi in un post su X ha espresso “profondo rammarico e la sua vicinanza alle vittime”, annunciando che il ministro dell’Interno Eskandar Momeni si recherà sul luogo dell’incidente nel sud del Paese. Secoloditalia.it - Iran, esplode una bomba devastante al porto di Shahid Rajaee: cinquecento feriti e quattro morti (video) Leggi su Secoloditalia.it Un’esplosione potentissima ha fatto tremare ildinella città di Bandar Abbas, nel sud dell’. Le cause della forte esplosione nel sito portuale sono sconosciute: il numero deinell’incidente è salito nelle ultime ore a 516, secondo i media della Repubblica islamica mentre il capo dell’Organizzazione di soccorso e salvataggio della Mezzaluna Rossaiana, Babak Mahmoud, ha riferito che ci sarebbero anche 4 persone morte nello scoppio.Israele ha negato ogni tipo di coinvolgimento nel tragico avvenimento che ha avuto luogo aldella città di Bandar Abbas, secondo quanto riferito da fonti israeliane a Channel 12. Intanto, il presidenteiano Masoud Pezeshkian ha annunciato di aver “ordinato di indagare sulle cause dell’incidente”. Poi in un post su X ha espresso “profondo rammarico e la sua vicinanza alle vittime”, annunciando che il ministro dell’Interno Eskandar Momeni si recherà sul luogo dell’incidente nel sud del Paese.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bomba esplode a Monteroni: attentato contro una casa - Un ordigno è scoppiato attorno alle 19.15 di questa sera in via Cavour a Monteroni. Sul posto sono giunte le squadre dei bigili del fuoco. L?esplosione della bomba ha causato danni... 🔗quotidianodipuglia.it

Bomba esplode davanti al Comune, Lanzara: "Un attacco gravissimo, siamo sgomenti" - "Siamo sgomenti e addoloratissimi per quello che è successo, un attacco gravissimo che ha colpito tutta la comunità. E' una cosa vergognosa". Non usa mezzi termini, conversando con l'Agi, la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, dopo l'esplosione di un ordigno che nella notte ha provocato... 🔗salernotoday.it

Bomba carta esplode nella notte: paura e danni nel cortile di un'abitazione - Paura questa notte a Casoria dove è esplosa una bomba carta. I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti, in particolare, in via San Sebastiano per l’esplosione nel cortile di un’abitazione. L’esplosione, hanno sapere i militari, ha danneggiato solo una grondaia. Per... 🔗napolitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Iran, esplode una bomba devastante al porto di Shahid Rajaee: cinquecento feriti e quattro morti (video); La potenza dell'esplosione di Beirut è stata un decimo di quella di Hiroshima; Piccoli kamikaze, la scelta dell'atrocità; Cos’è la bomba all’idrogeno, l’ordigno nucleare più distruttivo al mondo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'Iran vicino alla bomba atomica, avverte Rafael Grossi dell'Aiea - L'Iran "non è lontano" dal possedere una bomba atomica. E' l'avvertimento del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, in un'intervista al ... 🔗quotidiano.net

Aiea: Iran non lontano da bomba nucleare - "L'Iran non è lontano" dal possedere la bomba atomica. E' l'avvertimento del direttore dell'Agenzia energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, a Le Monde poche prima di una visita a Teheran. 🔗rainews.it

L'Aiea: 'L'Iran non è lontano dalla bomba atomica' - L'Iran "non è lontano" dal possedere una bomba atomica. E' l'avvertimento del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, in un'intervista al ... 🔗ansa.it