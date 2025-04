Schiaffo in faccia e timpano perforato aggredito un vigilante all’Ospedale Garibaldi di Catania

Catania (ITALPRESS) – È stato aggredito un vigilante intervenuto per sedare una violenta lite tra i parenti di alcuni pazienti all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro di Catania. La guardia giurata è stato colpito con un violento Schiaffo in faccia, riportando la perforazione di un timpano.“Si resta increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza in ospedale. Non possiamo che esprimere piena solidarietà al vigilante coinvolto, che – come tutti i suoi colleghi – ogni giorno lavora per garantire sicurezza e tranquillità agli utenti e al personale sanitario. Un’aggressione verso chi dedica il proprio impegno al servizio della collettività, spesso offrendo supporto diretto a chi ha più bisogno, è assolutamente incomprensibile e inaccettabile” dichiara il direttore generale dell’Arnas Garibaldi di Catania Giuseppe Giammanco. Unlimitednews.it - Schiaffo in faccia e timpano perforato, aggredito un vigilante all’Ospedale Garibaldi di Catania Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – È statounintervenuto per sedare una violenta lite tra i parenti di alcuni pazienti all’interno del Pronto soccorso dell’ospedalecentro di. La guardia giurata è stato colpito con un violentoin, riportando la perforazione di un.“Si resta increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza in ospedale. Non possiamo che esprimere piena solidarietà alcoinvolto, che – come tutti i suoi colleghi – ogni giorno lavora per garantire sicurezza e tranquillità agli utenti e al personale sanitario. Un’aggressione verso chi dedica il proprio impegno al servizio della collettività, spesso offrendo supporto diretto a chi ha più bisogno, è assolutamente incomprensibile e inaccettabile” dichiara il direttore generale dell’ArnasdiGiuseppe Giammanco.

