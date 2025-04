Benevento Auteri in vista del Giugliano Nunziante Meglio lasciarlo tranquillo ora

Benevento è atteso domani dall’ultimo turno di regular season sul campo del Giugliano, match tutt’altro che inutile perché entrambe le squadre avranno bisogno di punti per inseguire i loro obiettivi. I giallorossi, già qualificati matematicamente agli spareggi, sono sesti a quota 49 in condominio con il Potenza ma rischiano di scivolare fino all’otavvo posto mentre i gialloblù dovranno difendersi dall’assalto del Trapani per conservare la decima piazza, l’ultima utile per accedere ai playoff. A presentare la gara nella consueta conferenza stampa mister Gaetano Auteri: CONVOCATI – “Carfora ha avuto una cosa inaspettata. Un piccolo fastidio in via di risoluzione. Manconi? Ieri ha avuto un risentimento muscolare che deve essere rivalutato. Jacopo vive un momento particolare, la mia idea era di non schierarlo domani sera. Anteprima24.it - Benevento, Auteri in vista del Giugliano: “Nunziante? Meglio lasciarlo tranquillo ora” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso domani dall’ultimo turno di regular season sul campo del, match tutt’altro che inutile perché entrambe le squadre avranno bisogno di punti per inseguire i loro obiettivi. I giallorossi, già qualificati matematicamente agli spareggi, sono sesti a quota 49 in condominio con il Potenza ma rischiano di scivolare fino all’otavvo posto mentre i gialloblù dovranno difendersi dall’assalto del Trapani per conservare la decima piazza, l’ultima utile per accedere ai playoff. A presentare la gara nella consueta conferenza stampa mister Gaetano: CONVOCATI – “Carfora ha avuto una cosa inaspettata. Un piccolo fastidio in via di risoluzione. Manconi? Ieri ha avuto un risentimento muscolare che deve essere rivalutato. Jacopo vive un momento particolare, la mia idea era di non schierarlo domani sera.

