I leader del mondo e 400mila cittadini comuni l’addio a Francesco L’ultimo viaggio del Papa tra due ali di folla per le vie di Roma

leader mondiali divisi in oltre 160 delegazioni, i rappresentanti delle religioni del pianeta, oltre 2700 giornalisti. Ma anche, soprattutto, 400mila cittadini comuni che tra l’area di piazza San Pietro e il tragitto del corteo funebre per le vie di Roma hanno accompagnato Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, nel suo ultimo viaggio. l’addio al pontefice è stato salutato da due ali di folla, una marea di persone che hanno trovato in Francesco un punto di riferimento per aspetti diversi, ma tutti orientati al cambiamento. In particolare gli appelli insistiti per la pace sia in Ucraina sia a Gaza. E proprio il passaggio che ricordava le sue parole contro la guerra, citate nell’omelia del cardinale Giovanni Battista Re, il decano del collegio, è stato accolto da un rumoroso applauso. “Di fronte all’infuriare delle tante guerre di questi anni – ha detto Re -, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all’onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole. Ilfattoquotidiano.it - I leader del mondo e 400mila cittadini comuni: l’addio a Francesco. L’ultimo viaggio del Papa tra due ali di folla per le vie di Roma Leggi su Ilfattoquotidiano.it mondiali divisi in oltre 160 delegazioni, i rappresentanti delle religioni del pianeta, oltre 2700 giornalisti. Ma anche, soprattutto,che tra l’area di piazza San Pietro e il tragitto del corteo funebre per le vie dihanno accompagnato, Jorge Mario Bergoglio, nel suo ultimoal pontefice è stato salutato da due ali di, una marea di persone che hanno trovato inun punto di riferimento per aspetti diversi, ma tutti orientati al cambiamento. In particolare gli appelli insistiti per la pace sia in Ucraina sia a Gaza. E proprio il passaggio che ricordava le sue parole contro la guerra, citate nell’omelia del cardinale Giovanni Battista Re, il decano del collegio, è stato accolto da un rumoroso applauso. “Di fronte all’infuriare delle tante guerre di questi anni – ha detto Re -, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni,ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all’onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole.

