Traffico Lazio del 26 04 2025 ore 17 30

Lazio Buon pomeriggio ben trovati in studio Sonia cerquetani scarso il Traffico sulle strade della Regione diamo Allora uno sguardo alla situazione del Traffico a Roma in città dopo funerali di Papa Francesco riaperta al transito la zona centrale ancora limitazioni Tuttavia al largo Chigi piazza Barberini Tritone un flusso di fedeli sta stressando l'aria di Santa Maria Maggiore Dove comunque la viabilità è tornata regolare ricordiamo che resta chiusa fino alle 6:30 di domattina via del Monte Oppio tra via delle Terme di Tito via delle Terme di Traiano per quel che riguarda il trasporto pubblico nella zona centrale della città sono stati ripristinati tutti i collegamenti che erano stati interessati da modifiche limitazione o disattivazione potenziato il servizio di metro e ferrovie regionali è da ieri Cotral aumentato le corse sulle principali direttrici dai per Roma con collegamenti potenzia dai capoluoghi di provincia E dai centri dell'area metropolitana rafforzata In particolare le linee da Monterotondo Tivoli Guidonia e dei Castelli Romani Albano Velletri Frascati A disposizione circa 2000 posti aggiuntivi ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage. Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-04-2025 ore 17:30 Leggi su Romadailynews.it LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in studio Sonia cerquetani scarso ilsulle strade della Regione diamo Allora uno sguardo alla situazione dela Roma in città dopo funerali di Papa Francesco riaperta al transito la zona centrale ancora limitazioni Tuttavia al largo Chigi piazza Barberini Tritone un flusso di fedeli sta stressando l'aria di Santa Maria Maggiore Dove comunque la viabilità è tornata regolare ricordiamo che resta chiusa fino alle 6:30 di domattina via del Monte Oppio tra via delle Terme di Tito via delle Terme di Traiano per quel che riguarda il trasporto pubblico nella zona centrale della città sono stati ripristinati tutti i collegamenti che erano stati interessati da modifiche limitazione o disattivazione potenziato il servizio di metro e ferrovie regionali è da ieri Cotral aumentato le corse sulle principali direttrici dai per Roma con collegamenti potenzia dai capoluoghi di provincia E dai centri dell'area metropolitana rafforzata In particolare le linee da Monterotondo Tivoli Guidonia e dei Castelli Romani Albano Velletri Frascati A disposizione circa 2000 posti aggiuntivi ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https://storage.

Se ne parla anche su altri siti

Traffico Lazio del 26-03-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Buongiorno e ben trovati dalla redazione code per incidente sulla via Pontina tra Castel di Decima e Castel Romano è in direzione Latina code anche in carreggiata opposta gelosia verso Roma a causa del curios i a partire da Pomezia traffico sostenuto sul grande raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna dalla diramazione di Roma surgela via Pontina è in interna tra Bufalotta Tiburtina e proseguendo tra Prenestina e Ardeatina si transita a senso unico alternato sulla via Salaria tra Antrodoco e sigillo siamo in provincia di Rieti per lavori di ... 🔗romadailynews.it

Traffico Lazio del 26-04-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio bentrovate l'ascolto Buongiorno sulle strade della Regione il traffico al momento non presenta particolari impedimenti ci concentriamo quindi su Roma Piazza S Pietro ormai è al completo migliaia di fedeli hanno raggiunto la pianta per assistere ai funerali di Papa Francesco previsto per le 10 dopo la cerimonia il corteo funebre che porterà Papa Francesco dal Vaticano è Santa Maria Maggiore per sera nella galleria pasa attraverserà il ponte Corso Vittorio Piazza Venezia e poi proseguirà per i Fori Imperiali di via Merulana per poi arrivare a Santa Maria Maggiore mi ricordo ... 🔗romadailynews.it

Traffico Lazio del 26-03-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio mai trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani in provincia di Rieti senso unico alternato per lavori sulla via Salaria tra Antrodoco e sigillo possibili rallentamenti in provincia di Frosinone è chiusa la statale 6 via Casilina per lavori all'altezza di Ferentino nelle due direzioni per incidente senso unico alternato con rallentamenti sulla via Prenestina nei pressi di a Roma altezza via Riserva Nuova in direzione della A1 every questa notte sulla diramazione Roma nord della A1 dalle 21 alle 6 chiuso lo svincolo di Settebagni in entrata Verso Fiano Romano si lavora ... 🔗romadailynews.it

Ne parlano su altre fonti

Rugby - Il match tra Alto Lazio e San Benedetto vale una stagione, chiuso il traffico in via del Campo Scolastico; Rugby - Il match tra Alto Lazio e San Benedetto vale una stagione, chiuso il traffico in via del Campo Scolastico; 25/26 aprile: limitazioni al volo per i funerali di Papa Francesco; Blocchi del traffico a Roma: le date delle 5 domeniche ecologiche fino a marzo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Traffico intenso atteso lungo il grande raccordo anulare e verso gli aeroporti di roma nei giorni di 25 e 26 aprile - Nei giorni 25 e 26 aprile a Roma aumento del traffico sul Grande raccordo anulare e verso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, con presidi straordinari della struttura territoriale del Lazio per gar ... 🔗gaeta.it

Chiusure e piano viabilità attorno al Vaticano - È in corso un articolato piano di viabilità predisposto dalla Polizia Locale di Roma Capitale in occasione dei funerali del Santo Padre, che si svolgeranno domani, 26 aprile. L’intervento prevede un’i ... 🔗rainews.it

Traffico di rifiuti, abusivismo edilizio: il Lazio quinto con 66 mila illeciti negli ultimi trent'anni - Traffico illecito di rifiuti con smaltimenti ... di stampo mafioso ai danni dell'ambiente dall'indotto milionario, il Lazio si posiziona al quinto posto su scala nazionale e prima regione del ... 🔗msn.com