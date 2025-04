Agnana Calabra riapre ufficio postale nella nuova veste Polis

nella nuova tipologia Polis l’ufficio postale di Agnana Calabra. La sede di via Roma ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione ed è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre ala stampa. Reggiotoday.it - Agnana Calabra, riapre l'ufficio postale nella nuova veste Polis Leggi su Reggiotoday.it Si presenta all'utenzatipologial’di. La sede di via Roma ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione ed è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre ala stampa.

