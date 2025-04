Matteo Arnaldi incredulo Djokovic è sempre stato il mio idolo all’inizio me la stavo facendo sotto…

Matteo Arnaldi si regala una delle soddisfazioni più belle della carriera e batte il suo idolo d’infanzia Novak Djokovic, approdando ai sedicesimi di finale nel Masters 1000 di Madrid 2025. Il ligure si è imposto per 6-3 6-4 sul campo centrale della Caja Magica, approfittando di una versione tutt’altro che brillante del fuoriclasse serbo e raggiungendo al prossimo turno il bosniaco Damir Dzumhur.“Lui è sempre stato il mio idolo. Ero contento anche solo di poterlo affrontare, perché mi ero allenato solamente una volta con lui prima di oggi e non lo avevo mai incrociato in una partita ufficiale. Poi è arrivata anche la vittoria, quindi ancora meglio. So che adesso non è al suo meglio, ma ho dovuto giocare comunque il mio miglior tennis per vincere. Non so cosa dire.“, le prime parole a caldo del tennista italiano dopo la partita. Oasport.it - Matteo Arnaldi incredulo: “Djokovic è sempre stato il mio idolo, all’inizio me la stavo facendo sotto…” Leggi su Oasport.it si regala una delle soddisfazioni più belle della carriera e batte il suod’infanzia Novak, approdando ai sedicesimi di finale nel Masters 1000 di Madrid 2025. Il ligure si è imposto per 6-3 6-4 sul campo centrale della Caja Magica, approfittando di una versione tutt’altro che brillante del fuoriclasse serbo e raggiungendo al prossimo turno il bosniaco Damir Dzumhur.“Lui èil mio. Ero contento anche solo di poterlo affrontare, perché mi ero allenato solamente una volta con lui prima di oggi e non lo avevo mai incrociato in una partita ufficiale. Poi è arrivata anche la vittoria, quindi ancora meglio. So che adesso non è al suo meglio, ma ho dovuto giocare comunque il mio miglior tennis per vincere. Non so cosa dire.“, le prime parole a caldo del tennista italiano dopo la partita.

Cosa riportano altre fonti

Matteo Arnaldi cede in tre set ad Alexander Zverev dopo una lotta furibonda ad Acapulco - Ci ha provato Matteo Arnaldi (n.33 del ranking) a far saltare il banco nella sfida di primo turno dell’ATP500 di Acapulco (Messico) contro il n.2 del mondo, Alexander Zverev. Il ligure ha impegnato in quasi tre ore di gioco (2 ore e 46 minuti) il tedesco sul cemento centroamericano, andando avanti di un set, ma poi commettendo errori importanti nelle fasi decisive. Ne ha approfittato Zverev, impostosi col punteggio di 6-7 (2) 6-3 6-4. 🔗oasport.it

Matteo Arnaldi vince la battaglia con Kovacevic nel primo turno di Indian Wells - Vince un’autentica battaglia Matteo Arnaldi che nel primo turno dell’ATP di Indian Wells, primo master 1000 della stagione batte l’americano Alexandar Kovacevic con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 al termine di un match durato due ore e trenta minuti. Il giocatore ligure accede così al secondo turno dove sfiderà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7. La partita inizia su buoni ritmi, i due contendenti sono implacabili sui rispettivi turni di battuta e concedono poco ai rivali. 🔗oasport.it

Matteo Arnaldi vince la battaglia con Tien e accede ai quarti a Delray Beach: decisivo il tiebreak del 3° set - Matteo Arnaldi stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 250 di Derlay Beach. Il tennista ligure si reso protagonista di una bella vittoria contro il giovane talento americano Learner Tien, numero 82 del mondo, che si era messo in luce agli Australian Open, raggiungendo gli ottavi dove è stato poi sconfitto da Lorenzo Sonego. Un successo arrivato dopo una battaglia di quasi tre ore, con una bella rimonta nel terzo set, per Arnaldi, che si è imposto con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Arnaldi incredulo: Djokovic è il mio idolo da semore. All'inizio cercavo solo di non farmela sotto; Arnaldi da sogno! Batte Djokovic e vola ai sedicesimi contro Dzumhur; «L’ascesa di Sinner e il sistema Italia che parte da lontano». 🔗Ne parlano su altre fonti

Arnaldi dopo la vittoria con Djokovic: "Lui il mio idolo, ho cercato di non farmela sotto" - Matteo Arnaldi incredulo dopo il successo contro Novak Djokovic sul Centrale di Madrid: "E' incredibile, è un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo. Ero già contento solo di poterlo s ... 🔗sport.sky.it

Matteo Arnaldi incredulo: “Djokovic è sempre stato il mio idolo, all’inizio me la stavo facendo sotto…” - Matteo Arnaldi si regala una delle soddisfazioni più belle della carriera e batte il suo idolo d'infanzia Novak Djokovic, approdando ai sedicesimi di ... 🔗oasport.it

Arnaldi incredulo: "Djokovic è il mio idolo da semore. All'inizio cercavo solo di non farmela sotto" - MASTERS MADRID - Le parole del 24enne sanremese dopo il colpaccio contro Djokovic: "Nole è il mio idolo. Lo è sempre stato. Ero solo contento di poter giocare c ... 🔗eurosport.it