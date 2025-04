Cosa accade dopo il funerale di Papa Francesco tutte le tappe dai ‘Novendiali’ al Conclave

'Novendiali'Con il funerale di Papa Francesco, celebrato oggi, 26 aprile, seguito dalla tumulazione a Santa Maria Maggiore, si apre un periodo di commemorazione molto particolare: i 'Novendiali'. Si tratta di nove giorni di messe celebrate nella Basilica Vaticana in suffragio del Pontefice defunto.Le celebrazioni sono aperte ai fedeli, con la partecipazione ogni giorno di diversi gruppi, scelti in base ai legami con il Papa. Il primo atto dei 'Novendiali' è stato proprio il funerale. Domenica 27 aprile, seconda giornata di preghiera, si svolgerà una messa sul sagrato di San Pietro, presieduta dal cardinale Pietro Parolin. Invitati speciali sono stati i dipendenti della Città del Vaticano e gli adolescenti riuniti a Roma per il loro Giubileo.Il calendario delle celebrazioniI 'Novendiali' proseguono con una serie di messe dedicate a vari gruppi ecclesiastici:28 aprile: fedeli della diocesi di Roma, messa presieduta dal cardinale Baldassare Reina.

