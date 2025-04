Riccardo ucciso dal padre l’autopsia svela tutto una fine terribile

Nel cuore delle Dolomiti, il piccolo borgo di Oltra di Lamon viveva nella quiete che solo i paesi di montagna conoscono. Le giornate scorrevano lente, tra i colori di una primavera appena sbocciata e le voci familiari che si rincorrevano nelle strade. Ma martedì 22 aprile qualcosa si è spezzato. Una tragedia familiare ha gettato la comunità nel dolore più cupo, trasformando l'abituale serenità in un silenzio carico di sgomento. Nessuno poteva immaginare che in una casa all'apparenza normale si stesse consumando un dramma di tale ferocia. l'autopsia sul corpo di Riccardo Gaio e su quello del padre Vladislav rivela le atrocità del delitto. Il gesto estremo di Vladislav dopo la separazione: una vendetta annunciata. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il gesto estremo di Vladislav sarebbe maturato nel contesto di una separazione conflittuale con la moglie, culminata poche ore prima con una denuncia per violenza domestica.

