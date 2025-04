Trenitalia e la corsa alla Manica per sfidare Eurostar

Trenitalia sfreccia sull'asse Londra-Parigi. La compagnia del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa dei servizi di mobilità ha annunciato a inizio aprile di voler entrare nel mercato dei trasporti che connettono le due maggiori città dell'Europa occidentale attraverso l'Eurotunnel. Una sfida diretta al monopolista del settore, Eurostar, che vedrà il gruppo di Piazza della Croce Rossa mettere in campo oltre un miliardo di euro di investimenti da qui al 2029 per operare attivamente nella conquista di un nuovo segmento di mercato, rompendo uno storico monopolio.Qualora l'entrata andasse a buon fine, le "Frecce" di Trenitalia sarebbero in grado di competere con Eurostar, consorzio gestito dalla belga Sncb, dall'operatore francese Sncf e da un consorzio britannico avente National Express Group come primo azionista.

