Ursula von der Leyen L Europa sostiene Ucraina nella ricerca della pace

Europa sosterrà sempre l'Ucraina nella ricerca della pace. Potete contare sul nostro sostegno al tavolo delle trattative per raggiungere una pace giusta e duratura". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo il suo bilaterale a Roma con il presidente ucraino. "Oggi abbiamo anche discusso dei passi che l'Ucraina sta compiendo per guadagnarsi un posto nella nostra famiglia" europea, aggiunge. Quotidiano.net - Ursula von der Leyen: L'Europa sostiene l'Ucraina nella ricerca della pace Leggi su Quotidiano.net Caro Volodymyr Zelensky, l'sosterrà sempre l'. Potete contare sul nostro sostegno al tavolo delle trattative per raggiungere unagiusta e duratura". Lo scrive la presidenteCommissione europea,von der, dopo il suo bilaterale a Roma con il presidente ucraino. "Oggi abbiamo anche discusso dei passi che l'sta compiendo per guadagnarsi un postonostra famiglia" europea, aggiunge.

