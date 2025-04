Naufragio Bayesian al via le operazioni di recupero del veliero affondato a Palermo

operazioni di recupero del Bayesian, il veliero del magnate miliardario britannico Mike Lynch affondato a largo di Porticello (Palermo) la notte del 19 agosto 2024. A comunicarlo è stata la Capitaneria di Porto di Palermo, dopo due rinvii: un’operazione, che si annuncia complessa, che potrebbe aiutare gli investigatori a fare luce sulle cause e le dinamiche di quel misterioso Naufragio che causò la morte di sette persone.Per i lavori di recupero del relitto, alle marinerie è stata comunicata l’interdizione alla navigazione in un’area di 650 metri dal punto in cui si trova lo yacht: la zona sarà dunque off limits fino al completamento delle operazioni, affidate alle società Hebo Maritiemservice e Smit International. Nell’area interdetta sarà vietato navigare, ancorare, sostare con qualsiasi imbarcazione, effettuare immersioni subacquee e attività di balneazione e pesca. Ilfattoquotidiano.it - Naufragio Bayesian, al via le operazioni di recupero del veliero affondato a Palermo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Inizieranno il prossimo mercoledì 30 aprile ledidel, ildel magnate miliardario britannico Mike Lyncha largo di Porticello () la notte del 19 agosto 2024. A comunicarlo è stata la Capitaneria di Porto di, dopo due rinvii: un’operazione, che si annuncia complessa, che potrebbe aiutare gli investigatori a fare luce sulle cause e le dinamiche di quel misteriosoche causò la morte di sette persone.Per i lavori didel relitto, alle marinerie è stata comunicata l’interdizione alla navigazione in un’area di 650 metri dal punto in cui si trova lo yacht: la zona sarà dunque off limits fino al completamento delle, affidate alle società Hebo Maritiemservice e Smit International. Nell’area interdetta sarà vietato navigare, ancorare, sostare con qualsiasi imbarcazione, effettuare immersioni subacquee e attività di balneazione e pesca.

