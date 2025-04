CIAO FRANCESCO Il lungo abbraccio di Roma I funerali il corteo la tomba a S M Maggiore il racconto

FRANCESCO. Sabato mattina, in Piazza San Pietro, si sono tenuti i funerali del Pontefice argentino. Circa 250mila i fedeli partecipato alle esequie, 5000 i concelebranti tra questi oltre 200 cardinali. A presiedere il rito il Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re, che nella sua omelia ha ripercorso i 12 anni del magistero di Bergoglio. Ultimi e migranti, i continui appelli per la pace e l'attenzione a portare speranza. "Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa FRANCESCO ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon Pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita", ha ricordato Re sottolineando che tutti hanno negli occhi l'ultima immagine di Papa FRANCESCO che, a bordo della Papamobile, nella Domenica di Pasqua ha dato il suo addio con un lungo giro tra Piazza San Pietro e via della Conciliazione. Iltempo.it - CIAO FRANCESCO Il lungo abbraccio di Roma. I funerali, il corteo, la tomba a S.M. Maggiore: il racconto Leggi su Iltempo.it Il giorno dell'ultimo saluto a Papa. Sabato mattina, in Piazza San Pietro, si sono tenuti idel Pontefice argentino. Circa 250mila i fedeli partecipato alle esequie, 5000 i concelebranti tra questi oltre 200 cardinali. A presiedere il rito il Decano del Collegio Cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re, che nella sua omelia ha ripercorso i 12 anni del magistero di Bergoglio. Ultimi e migranti, i continui appelli per la pace e l'attenzione a portare speranza. "Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papaha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon Pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita", ha ricordato Re sottolineando che tutti hanno negli occhi l'ultima immagine di Papache, a bordo della Papamobile, nella Domenica di Pasqua ha dato il suo addio con ungiro tra Piazza San Pietro e via della Conciliazione.

