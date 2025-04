Compagnia San Pio L’eredità di Papa Francesco La fraternità come cura contro ogni male

Compagnia San Pio ODV: “Papa Francesco sottolinea da sempre l’importanza di prendersi cura dei più deboli, vera espressione d’amore verso Dio in una chiesa che per la prima volta si apriva al mondo in modo completamente diverso.In questo momento di grande tristezza per tutti, mi sento in dovere di ricordare con gratitudine gli insegnamenti che ci ha donato riguardante il valore della cura verso “gli ultimi” Nei nostri ultimi incontri a Santa Marta con la fondazione Americana SJCM di cui sono membro nel board member ricordo la forza che trasmetteva quando parlava, nonostante le problematiche varie che lo affliggevano, fu farò di speranza fino al suo ultimo respiro. Lo abbiamo ricordato stanotte durante la cena sociale tenutesi nella città di Los Angels in California con la participazione dei nostri supporter”. Anteprima24.it - Compagnia San Pio: “L’eredità di Papa Francesco? La “fraternità” come cura contro ogni male” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Diego Ciullo, PresidenteSan Pio ODV: “sottolinea da sempre l’importanza di prendersidei più deboli, vera espressione d’amore verso Dio in una chiesa che per la prima volta si apriva al mondo in modo completamente diverso.In questo momento di grande tristezza per tutti, mi sento in dovere di ricordare con gratitudine gli insegnamenti che ci ha donato riguardante il valore dellaverso “gli ultimi” Nei nostri ultimi incontri a Santa Marta con la fondazione Americana SJCM di cui sono membro nel board member ricordo la forza che trasmetteva quando parlava, nonostante le problematiche varie che lo affliggevano, fu farò di speranza fino al suo ultimo respiro. Lo abbiamo ricordato stanotte durante la cena sociale tenutesi nella città di Los Angels in California con la participazione dei nostri supporter”.

