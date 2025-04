Polvere cattivi odori e case che tremano l’inchiesta che travolge un’azienda di Ponte

Ponte, quelli che hanno la propria abitazione in prossimità dello stabilimento della La.b.i.t. srl, di proprietà della famiglia Rillo. Un’inchiesta portata avanti da Alessandro Leone e pubblicata in questi giorni dal portale IrpiMedia, che riportiamo integralmente. “A Ponte, in provincia di Benevento, sul mattonato di alcune abitazioni e su alcune auto parcheggiate si nota da tempo una patina di Polvere bianca. È il segno tangibile della presenza di un impianto che produce conglomerati bituminosi, prodotti che servono a pavimentare le strade.Si trova in via Piana, una tranquilla strada di periferia a 20 minuti da Benevento. Anteprima24.it - Polvere, cattivi odori e case che tremano: l’inchiesta che travolge un’azienda di Ponte Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 14 minutiUn lavoro lungo e certosino, tante voci ascoltate, testimonianze audio e fotografiche per certificare lo stato in cui vivono alcuni cittadini a, quelli che hanno la propria abitazione in prossimità dello stabilimento della La.b.i.t. srl, di proprietà della famiglia Rillo. Un’inchiesta portata avanti da Alessandro Leone e pubblicata in questi giorni dal portale IrpiMedia, che riportiamo integralmente. “A, in provincia di Benevento, sul mattonato di alcune abitazioni e su alcune auto parcheggiate si nota da tempo una patina dibianca. È il segno tangibile della presenza di un impianto che produce conglomerati bituminosi, prodotti che servono a pavimentare le strade.Si trova in via Piana, una tranquilla strada di periferia a 20 minuti da Benevento.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rione invaso da cattivi odori. Il pm: caso da archiviare. Legambiente: si indaghi ancora - I cattivi odori che da tempo periodicamente si fanno sentire a Busto Arsizio nel rione di Beata Giuliana, sfiorando anche i territori confinanti di Gallarate e Cassano Magnago, restano al momento un mistero che Legambiente Busto Verde chiede però venga risolto. "Non è una vicenda che si può mettere nel cassetto – dice Paola Gandini, avvocato e presidente del circolo bustese di Legambiente – vanno effettuate approfondite indagini per individuare la causa di quelle puzze che ancora nel mese di gennaio sono state segnalate nel quartiere". 🔗ilgiorno.it

Degrado in via Del Principe, strada invasa dai rifiuti e cattivi odori - Buonasera, questa è la situazione in via Del Principe al civico 177. Regna l’inciviltà più totale: i residenti gettano i rifiuti senza alcuna regola e a qualsiasi ora del giorno. Come se non bastasse, gli abitanti delle palazzine vicine hanno trasformato quel tratto di strada in una discarica... 🔗cataniatoday.it

Addio a peli e cattivi odori: arrivano in Italia le soluzioni smart di Neakasa per la pulizia di cani e gatti - Neakasa debutta in Italia con due alleati perfetti per chi vive con cani e gatti: una lettiera intelligente e un kit per la toelettatura che eliminano odori, peli e fatica... Leggi tutto 🔗dday.it

Su questo argomento da altre fonti

Polvere, puzza e case che tremano: l'inchiesta di IrpiMedia scuote il Sannio; 15 purificatori d'aria imbattibili contro smog, virus e pollini; La paghi 0,99€, ma non sai come usarla | Hanno svelato il segreto di questa polvere miracolosa: distrugge tutto in casa; Pulire il divano: i 10 migliori rimedi casalinghi per ogni tipo di macchia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cattivi Odori in Casa: I Rimedi Naturali per Eliminare i Odori Sgradevoli - Gli odori sgradevoli in casa possono rendere l'ambiente poco accogliente e scomodo. Che si tratti di umidità, cucina o semplicemente di ambienti chiusi, affrontare i cattivi odori è una priorità per ... 🔗ohga.it

Dì addio per sempre alla polvere in casa con il trucco “dell’arancia” a costo zero: mi stanno copiando tutti - Il nemico numero uno della pulizia della casa è senza dubbio la polvere. Combatterla sembra una battaglia senza fine, non appena si spolvera un mobile, eccola pronta a tornare a depositarsi sulle supe ... 🔗designmag.it

Come eliminare i cattivi odori in casa con metodi naturali - Ecco come dire addio ai cattivi odori in casa grazie a rimedi naturali, strategie mirate e buone abitudini per ottenere ambienti sempre profumati ... 🔗repubblica.it