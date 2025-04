ll video della gaffe di Macron tenta di imbucarsi tra Trump e Zelensky respinto E la terza sedia scompare

Macron ci aveva provato a infilarsi nello “storico” vertice a due, nella Basilica di San Pietro, tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, accovacciati faccia a faccia sulle sedioline purpuree: un’immagine che ha poi fatto il giro del mondo e che in tanti hanno interpretato come segnale incoraggiante in vista di un’imminente fine della guerra ucraina, nel “segno” di Papa Francesco.Ma nel video che riprende l’intera scena si nota come ai due si sia avvicinato, a un certo punto, il presidente Macron, in concomitanza con l’arrivo di una terza sedia. Che scompare non appena Macron viene “respinto” da Trump, che dai gesti sembra dirgli di lasciare lui e Zelensky da soli, per aggiornarsi a dopo, con il premier britannico Starmer, che anche compare velocemente sullo sfondo. Secoloditalia.it - ll video della gaffe di Macron: tenta di “imbucarsi” tra Trump e Zelensky: respinto. E la terza sedia scompare Leggi su Secoloditalia.it ci aveva provato a infilarsi nello “storico” vertice a due, nella Basilica di San Pietro, tra il presidente americano Donalde il leader ucraino Volodymyr, accovacciati faccia a faccia sulle sedioline purpuree: un’immagine che ha poi fatto il giro del mondo e che in tanti hanno interpretato come segnale incoraggiante in vista di un’imminente fineguerra ucraina, nel “segno” di Papa Francesco.Ma nelche riprende l’intera scena si nota come ai due si sia avvicinato, a un certo punto, il presidente, in concomitanza con l’arrivo di una. Chenon appenaviene “” da, che dai gesti sembra dirgli di lasciare lui eda soli, per aggiornarsi a dopo, con il premier britannico Starmer, che anche compare velocemente sullo sfondo.

