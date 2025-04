Un Conclave lampo dopo Papa Francesco La scommessa del cardinale Marx Durerà pochi giorni ecco il profilo del successore

Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco? «Durerà pochi giorni». Ne è convinto il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, che ha parlato oggi con la stampa a Villa Mater Dei, a Roma. Marx, uno dei tre cardinali tedeschi che voterà al Conclave, lascia intendere che i 135 “colleghi” che si chiuderanno dentro la Cappella Sistina tra una decina di giorni non potranno non tenere conto del fortissimo trasporto emotivo popolare che ha caratterizzato la settimana della scomparsa di Bergoglio, sino al culmine di oggi con i solenni funerali. «In questi giorni si è potuto vedere il sentimento del popolo di Dio. I cardinali non possono ignorare questo sentimento», dice il porporato tedesco. Che tratteggia di conseguenza l’identikit del nuovo Papa: dovrà essere comunicativo, ossia «saper comunicare con la gente», dovrà «mettere al centro la credibilità del Vangelo» e avere «una visione universale». Leggi su Open.online Ilper eleggere ildi? «». Ne è convinto ilReinhard, arcivescovo di Monaco, che ha parlato oggi con la stampa a Villa Mater Dei, a Roma., uno dei tre cardinali tedeschi che voterà al, lascia intendere che i 135 “colleghi” che si chiuderanno dentro la Cappella Sistina tra una decina dinon potranno non tenere conto del fortissimo trasporto emotivo popolare che ha caratterizzato la settimana della scomparsa di Bergoglio, sino al culmine di oggi con i solenni funerali. «In questisi è potuto vedere il sentimento del popolo di Dio. I cardinali non possono ignorare questo sentimento», dice il porporato tedesco. Che tratteggia di conseguenza l’identikit del nuovo: dovrà essere comunicativo, ossia «saper comunicare con la gente», dovrà «mettere al centro la credibilità del Vangelo» e avere «una visione universale».

