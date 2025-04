Lavrov ribadisce la riservatezza russa sui negoziati Trump parla di accordo vicino sull’Ucraina

Lavrov, ministro degli Esteri della Federazione russa, ha recentemente espresso la posizione del proprio Paese in merito alla riservatezza che caratterizza i negoziati volti alla risoluzione del conflitto ucraino. In un'intervista rilasciata all'emittente CBS, della quale è stata diffusa una sintesi, il diplomatico ha sottolineato come la Russia si distingua per un approccio improntato .

La Commissione Europea ribadisce: "La Crimea è Ucraina" - "Siamo al fianco dell'Ucraina" con l'impegno a sostenerne "la sovranità, indipendenza e integrità territoriale. Per quanto riguarda la Crimea, la nostra posizione è davvero chiara: la Crimea è Ucraina". Lo ha detto Guillaume Mercier, portavoce della Commissione europea. E i media ucraini scrivono che il vertice di Londra è stato ridimensionato proprio in seguito al rifiuto di Volodymyr Zelensky di riconoscere l'annessione russa della penisola di Crimea. 🔗quotidiano.net

Ucraina, Lavrov: "Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali" - Peskov: "L'obiettivo è quello normalizzare le relazioni". Zelensky: "La Russia continua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia" 🔗tgcom24.mediaset.it

Lavrov, accordo sul Mar Nero elimini restrizioni russe - Mosca vuole un accordo sul Mar Nero che elimini le restrizioni sulle esportazioni agricole russe. Lo ha afferma il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista alla tv di Stato russa. 🔗ansa.it

Russia, Lavrov e Dmitriev liti e dispetti al tavolo delle trattative - che pure era volato a Riad come parte della delegazione russa. Sarebbe stato Lavrov a togliergli la sedia. E per tutta risposta Dmitriev avrebbe approfittato di una pausa tecnica per prenderne il ... 🔗repubblica.it

Lavrov, ‘a Riad si è discusso della sicurezza sul Mar Nero’ - Lavrov ha aggiunto che la delegazione russa ha chiesto agli Usa che non ci siano “ambiguità” in un futuro accordo accusando l’Occidente di aver “fatto di tutto per proteggere il più ... 🔗swissinfo.ch