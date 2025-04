Lazio Lotito ai funerali di Papa Francesco ampquotMaestro di umanità Faremo una partita in suo onore con le leggende del calcioampquot

Lazio e Senatore della Repubblica italiana Claudio Lotito ai funerali di Papa Francesco in piazza San Pietro. Leggi su Calciomercato.com C`era anche il presidente dellae Senatore della Repubblica italiana Claudioaidiin piazza San Pietro.

Su questo argomento da altre fonti

Lotito sta per fare il colpo del secolo: i tifosi della Lazio sognano ad occhi aperti - Ilario Di Giovanbattista lancia la bomba: la Lazio è pronta a regalare un sogno ai suoi tifosi con una mossa importante del presidente Lotito Lotito sta per fare il colpo del secolo: i tifosi della Lazio sognano ad occhi aperti (Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un’aria diversa tra i tifosi della Lazio in questi giorni. Un misto di speranza e scetticismo, di entusiasmo e prudenza. Perché quando si tratta di Claudio Lotito, le sorprese non mancano mai, nel bene e nel male. 🔗serieanews.com

Sabato i funerali del Papa: rinviata Lazio-Parma - Il Consiglio dei ministri ha stabilito la sospensione di tutte le partite della giornata di sabato: Lazio-Parma, in programma alle 20.45, dunque non si giocherà. I 5 giorni di lutto nazionale in seguito alla morte di Papa Francesco sconvolgono anche il mondo del calcio, che si fermerà nella... 🔗parmatoday.it

Lazio, l’ex falconiere Bernabè: “Pronto a portare Lotito in tribunale” - “Ho mostrato sui social il risultato di un intervento chirurgico, tramite un video di trenta secondi. Il mio intento non era mettere in mostra nulla. È stato uno sbaglio da parte mia non pensare che in Italia questo non sarebbe stato visto bene. È stato un errore di comunicazione, però credo che una volta che ho chiesto scusa questa vicenda possa anche concludersi”. Lo ha detto l’ex falconiere della Lazio, Juan Bernabè ai microfoni di Radio Crc, a proposito della vicenda che lo ha visto protagonista fino ad essere licenziato dalla Lazio. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Lotito emozionato ai funerali di Papa Francesco: Mi sento particolarmente coinvolto; Funerale Papa Francesco, Lotito: Il suo messaggio continua ad infondere speranza; Papa, Lotito a funerali: È stato un maestro di umanità e misericordia; Morte Papa Francesco, la lettera della Lazio alla Lega Serie A: non vuole recuperare mercoledì la gara contro il Genoa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lotito emozionato ai funerali di Papa Francesco: "Mi sento particolarmente coinvolto" - Il presidente della Lazio ha preso parte all'ultimo saluto al pontefice: "Ci lascia un'eredità straordinaria di amore e semplicità" ... 🔗msn.com

Papa: Lotito 'suo messaggio continua a infondere speranza' - "Ho partecipato con emozione ai funerali solenni di Papa Francesco, sentendomi profondamente coinvolto come uomo e credente. (ANSA) ... 🔗msn.com

Lazio, Lotito: “Il messaggio di Papa Francesco infonde speranza” - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha emesso una dichiarazione per omaggiare Papa Francesco, dopo essersi recato nella giornata odierna ai funerali del Santo Padre in ... 🔗lalaziosiamonoi.it