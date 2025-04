LIVE Berrettini Giron 1 0 ATP Madrid 2025 in DIRETTA match cominciato da pochi minuti

DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.00

1-1 Il rovescio dello statunitense sbatte sul nastro e finisce vincente nel campo di Matteo. Game Giron.

A-40 Lungo di molto il lob di rovescio di Berrettini.

40-40 Largo il dritto dal centro del campo.

40-30 Buona prima al centro, in rete la risposta di rovescio dell'italiano.

30-30 Bellissima palla corta da fondocampo, non parte Giron.

30-15 Largo il recupero di Matteo dopo il dritto incrociato in corsa dell'americano.

15-15 Non passa la risposta di rovescio sulla seconda di Giron.

0-15 Si gira sul dritto Giron ma manda la palla in rete.

1-0 Game Berrettini. Lungo il rovescio difensivo dello statunitense.

40-15 Non contiene il dritto pesante di Berrettini Giron.

LIVE Berrettini-Giron, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde insidie per il romano

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell'incontro tra Matteo Berrettini e Marcos Giron, valevole per i trentaduesimi di finale dell'ATP Masters 1000 di Madrid 2025. Dopo il percorso al torneo di Montecarlo, culminato con la sconfitta agli ottavi di finale contro il connazionale Lorenzo Musetti, poi finalista, Matteo Berrettini torna in campo, e torna nel posto in cui ha disputato l'unica finale 1000 della carriera.

LIVE Berrettini-Giron, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: pochi minuti all'inizio dell'incontro

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.00

17.48 Giocatori in campo per il riscaldamento.

17.45 Due i precedenti tra Berrettini e Giron, entrambi a favore dell'americano, che battuto Matteo al terzo turno dell'ATP di Parigi 2020 (7-6, 6-7, 7-5) e agli ottavi di finale del torneo di Halle 2024 (3-6, 6-4, 6-3).

LIVE Berrettini-Giron, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: esordio non semplice nel pomeriggio

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-CHAN/OMOS DALLE 12.00

14.12 Buon pomeriggio amici di OA Sport, è appena terminata la seconda partita del programma sul campo 4: Il britannico Cameron Norrie ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-0. A breve il match del torneo femminile tra Belinda Bencic e Beatriz Haddad Maia, a seguire il nostro Matteo Berrettini contro lo statunitense Marcos Giron.

