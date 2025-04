Mondo in lutto funerali solenni per l’addio a papa Francesco Tumulazione a Santa Maria Maggiore

Oggi, sabato 26 aprile 2025, il Mondo ha reso l'ultimo commosso saluto a papa Francesco, con funerali che hanno assunto una dimensione globale, richiamando a Roma un'immensa folla di fedeli e una straordinaria partecipazione di leader internazionali. Oltre 250.000 persone si sono radunate in Piazza San Pietro per la toccante messa esequiale, mentre circa 150.000 fedeli si sono riversati lungo le vie della capitale per assistere al passaggio del corteo funebre. La cerimonia ha visto la presenza di più di 50 capi di stato, 10 monarchi e 160 delegazioni ufficiali, testimoniando l'enorme statura e l'influenza del Pontefice.

L'evento ha ripercorso i temi centrali del pontificato di papa Francesco, dalla sua profonda umiltà, manifestata nella scelta di una bara semplice e del luogo di sepoltura, alla sua instancabile dedizione verso gli emarginati, simboleggiata dall'accoglienza della bara da parte di migranti, prigionieri e senzatetto, fino ai suoi incessanti appelli per la pace e la giustizia sociale, riecheggiati con forza nell'omelia.

