Lecce 16enne drogata e abusata in una comunità indagato un operatore sanitario

Affaritaliani.it - Lecce, 16enne drogata e abusata in una comunità: indagato un operatore sanitario Leggi su Affaritaliani.it La denuncia è stata presentata alla fine dell'anno scorso dai genitori della giovane, con i quali si era confidata

Lecce, 16enne ospite in una comunità drogata con psicofarmaci e violentata. Indagato un operatore - La Procura di Lecce indaga su presunti abusi avvenuti in una comunità educativa del Salento ai danni di una ragazza 16enne. Quest’ultima sarebbe stata stordita con psicofarmaci e anche violentata, Un operatore è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito sulla Gazzetta del Mezzogiorno l’uomo, di 31 anni, avrebbe minacciato la giovane invitandola al silenzio. 🔗open.online

Salento, 16enne ospite in una comunità drogata con psicofarmaci e violentata: indagato un operatore - L’uomo, avrebbe minacciato più volte la giovane, inducendola al silenzio. L’indagine è partita dopo il racconto della ragazza ai genitori. La Procura di Lecce indaga su presunti abusi avvenuti in una comunità educativa del Salento ai danni di una ragazza 16enne. Quest’ultima sarebbe stata stordita con psicofarmaci e violentata. Un operatore è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata. 🔗dayitalianews.com

