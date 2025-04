Vuelta Asturias 2025 Alessandro Covi trionfa a Vegadeo

Alessandro Covi si aggiudica la terza tappa, partenza da Castropol e arrivo a Vegadeo dopo 165,5 chilometri, della sessantasettesima edizione della Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo. La corsa si concluderà domani con la quarta ed ultima tappa, la Navia-Oviedo di 135,6 chilometri.Il corridore della UAE Team Emirates-XRG precede allo sprint, sul traguardo di Vegadeo, lo spagnolo Jordi Lopez della Euskaltel – Euskadi e il suo connazionale Ivan Garcia Cortina, vincitore della tappa di ieri.Ad animare la giornata è stata la fuga da lontano di un gruppo di otto corridori formato da: Antonio Morgado dell’UAE Team Emirates, Gonzalo Serrano del Movistar Team, Alex Diaz della Caja Rural – Seguros RGA, Carlos García Pierna della Burgos Burpellet BH, Antonio Jesús Soto della Kern Pharma, Pau Llaneras della Illes Balears Arabay, Alan Josseaume e Matteo Verecher della TotalEnergies. Oasport.it - Vuelta Asturias 2025, Alessandro Covi trionfa a Vegadeo Leggi su Oasport.it si aggiudica la terza tappa, partenza da Castropol e arrivo adopo 165,5 chilometri, della sessantasettesima edizione dellaJulio Alvarez Mendo. La corsa si concluderà domani con la quarta ed ultima tappa, la Navia-Oviedo di 135,6 chilometri.Il corridore della UAE Team Emirates-XRG precede allo sprint, sul traguardo di, lo spagnolo Jordi Lopez della Euskaltel – Euskadi e il suo connazionale Ivan Garcia Cortina, vincitore della tappa di ieri.Ad animare la giornata è stata la fuga da lontano di un gruppo di otto corridori formato da: Antonio Morgado dell’UAE Team Emirates, Gonzalo Serrano del Movistar Team, Alex Diaz della Caja Rural – Seguros RGA, Carlos García Pierna della Burgos Burpellet BH, Antonio Jesús Soto della Kern Pharma, Pau Llaneras della Illes Balears Arabay, Alan Josseaume e Matteo Verecher della TotalEnergies.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vuelta Asturias 2025: Steff Cras si prende la prima tappa, Alessandro Covi ottimo terzo - Si apre nel segno di Steff Cras la prima tappa valida per la Vuelta Asturias 2025, corsa di ciclismo su strada giunta alla sua sessantottesima edizione. Il corridore in forza al Team Total Energies ha fatto sua la frazione lunga di 169.3 km partita da Oviedo e terminata a Llanes, imponendosi grazie ad un ottimo sprint finale. Nello specifico il corridore ha staccato il gruppo sulle rampe dell’Alto de La Torneria, nell’ultima salita prevista dal percorso. 🔗oasport.it

Vuelta Asturias 2025, Garcia Cortina ritrova la vittoria nella seconda tappa. Soler nuovo leader - Dopo due anni e mezzo dall’ultima vittoria in carriera, Ivan Garcia Cortina torna al successo e lo fa nella seconda tappa della Vuelta Asturias 2025. Lo spagnolo della Movistar si è imposto nella frazione di 144 chilometri con partenza da Benia de Onís ed arrivo a Pola de Lena al termine di una giornata caratterizzata dalla pioggia e da condizioni del meteo davvero complicate per i corridori. Garcia Cortina si è imposto in una volata a due sul danese Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG). 🔗oasport.it

Vuelta a Andalucia 2025, Kristoff fa sua la terza tappa in volata. Sivakov resta leader - Alexander Kristoff avvicina sempre di più la quota delle 100 vittorie in carriera. Il norvegese della Uno-X Mobility ha conquistato il successo numero 97, trionfando nella terza tappa della Vuelta a Andalucia. Una volata perfetta quella dell’esperto velocista, che ha battuto allo sprint sul traguardo di Pozoblanco il britannico Ben Turner (INEOS Grenadiers) e il belga Maxim van Gils (Red Bull – BORA – hansgrohe). 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

VUELTA ASTURIAS. PER ALESSANDRO COVI ARRIVA IL BIS STAGIONALE, SUA LA TERZA TAPPA; Vuelta Asturias 2025, la startlist definitiva; Alessandro Covi colpisce ancora: vittoria di tappa alla Vuelta Asturias; Vuelta Asturias 2025, Steff Cras anticipa Marc Soler e conquista la prima tappa! 3° Alessandro Covi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

VUELTA ASTURIAS. PER ALESSANDRO COVI ARRIVA IL BIS STAGIONALE, SUA LA TERZA TAPPA - Alessandro Covi ci ha preso gusto e dopo il successo nella prima tappa del Giro d'Abruzzo, oggi si è ripetuto nella terza tappa della Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo, la Castropol-Vegadeo di 165 ... 🔗tuttobiciweb.it

Vuelta Asturias 2025: Steff Cras si prende la prima tappa, Alessandro Covi ottimo terzo - Si apre nel segno di Steff Cras la prima tappa valida per la Vuelta Asturias 2025, corsa di ciclismo su strada giunta alla sua sessantottesima edizione. 🔗oasport.it

Vuelta Asturias 2025, Steff Cras anticipa Marc Soler e conquista la prima tappa! 3° Alessandro Covi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com