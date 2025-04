Al funerale del papa i protagonisti sono i leder vivi

vivi. La piazza lo sa, anche i fedeli ne sono con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Al funerale del papa i protagonisti sono i leder vivi Leggi su Ilfoglio.it E’ una consuetudine non detta, ma introiettata: ai funerali non si va per i morti, ai funerali si va per chi c’è, chi resta, per i. La piazza lo sa, anche i fedeli necon. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al funerale del papa i protagonisti sono i vivi - E’ una consuetudine non detta, ma introiettata: ai funerali non si va per i morti, ai funerali si va per chi c’è, chi resta, per i vivi. La piazza lo sa, anche i fedeli ne sono con... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" - Tra i presenti al funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese. 🔗liberoquotidiano.it

La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa - “In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore triste, ma sorretti dalle certezze della fede, che ci assicura che l’esistenza umana non termina nella tomba, ma […] The post La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa appeared first on Il Blog di Giò. 🔗ilblogdigio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Al funerale del papa i protagonisti sono i vivi; Funerali Papa Francesco, lo streaming e le ultime notizie in diretta; Il messaggio di Papa Francesco: le riflessioni di Don Mangiarotti e Suor Maria Gloria Riva; Funerali di Papa Francesco, sul Web pazzi per la bellezza dei preti in piazza e c’è chi scommette:…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Al funerale del papa i protagonisti sono i vivi - Le messe funebri sono per chi resta e quella di Francesco non fa eccezione. La piazza è ignara di cosa si muove dentro la Basilica mentre Trump e Zelensky si incontrano. La corsa per far parlare i due ... 🔗ilfoglio.it

Funerali di Papa Francesco: tutti i capi di Stato e i reali presenti a Roma - Il funerale di Papa Francesco riunisce una delle più ampie rappresentanze internazionali degli ultimi decenni. Da ogni angolo del mondo, oltre 150 delegazioni ufficiali raggiungono Roma per rendere ... 🔗panorama.it

Papa Francesco, ai funerali (quasi) tutte le teste coronate del mondo: dal principe William al re Felipe con la regina Letizia, ecco chi c'è - Roma vive una giornata di intensa commozione e solennità con i funerali di Papa Francesco, evento che vede la partecipazione di delegazioni reali provenienti da ogni angolo del mondo. 🔗msn.com