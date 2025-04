Inter Roma chi in attacco Inzaghi scioglie il dubbio alla viglia

alla vigilia di Inter-Roma Simone Inzaghi ha un arduo compito: scegliere il duo offensivo. Le probabilità sull’attacco titolare cambiano ancora.LE TRE OPZIONI – L’assenza di Marcus Thuram, ai box da due partite a causa di un infortunio dal quale sta cercando di recuperare, pone Simone Inzaghi di fronte ad un quesito importante. Chi giocherà in attacco dal primo minuto in Inter-Roma? Nei pochi giorni a disposizione per preparare la sfida della trentaquattresima giornata di Serie A, le quotazioni sul calciatore che dovrà affiancare Lautaro Martinez sono cambiate più volte. Nessun dubbio, infatti, sulla titolarità del capitano nerazzurro, del quale l’allenatore piacentino non ha intenzioni di privarsi (soprattutto in mancanza del fidato francese). Molto più incerta, invece, la scelta del secondo attaccante, che Interessa tre nomi: Joaquin Correa, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Inter-news.it - Inter-Roma, chi in attacco? Inzaghi scioglie il dubbio alla viglia! Leggi su Inter-news.it vigilia diSimoneha un arduo compito: scegliere il duo offensivo. Le probabilità sull’titolare cambiano ancora.LE TRE OPZIONI – L’assenza di Marcus Thuram, ai box da due partite a causa di un infortunio dal quale sta cercando di recuperare, pone Simonedi fronte ad un quesito importante. Chi giocherà indal primo minuto in? Nei pochi giorni a disposizione per preparare la sfida della trentaquattresima giornata di Serie A, le quotazioni sul calciatore che dovrà affiancare Lautaro Martinez sono cambiate più volte. Nessun, infatti, sulla titolarità del capitano nerazzurro, del quale l’allenatore piacentino non ha intenzioni di privarsi (soprattutto in mancanza del fidato francese). Molto più incerta, invece, la scelta del secondo attaccante, cheessa tre nomi: Joaquin Correa, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.

Approfondimenti da altre fonti

Dall’Inter alla Roma, affare in attacco: Ghisolfi spiazza tutti - La Roma sta già pendando al prossimo futuro, e Ghisolfi ha deciso di regalare al prossimo allenatore un attaccante di grande qualità per consolidare il reparto avanzato. Nel mirino c’è a sorpresa un giocatore dell’Inter. Non c’è chiaramente ancora nessuna ufficialità – e, a ben vedere, neppure l’ufficiosità – ma se non altro la Roma sembra aver preso una decisione in merito al futuro della sua panchina. 🔗tvplay.it

Inter-Roma, cambiano le chance in attacco: Inzaghi verso una scelta! - Una delle incognite nerazzurre per la formazione titolare che andrà in campo in occasione di Inter-Roma riguarda il reparto offensivo. Ad Appiano Gentile sembrano cambiare le percentuali di chance in attacco in vista della gara di campionato di domenica. ANTI-VIGILIA – Fissato ormai da qualche giorno, dopo il rinvio disposto dalla Lega Serie A, l’appuntamento di domenica pomeriggio per Inter-Roma. 🔗inter-news.it

Conferenza stampa Baroni: «Roma? Ha sei punti in più dell’Inter, la miglior difesa e il miglior attacco. Sono i più bravi di tutti, ma noi…» - Conferenza stampa Baroni, l’allenatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della stracittadina di domani Tutto pronto per la grande sfida di domani tra Roma e Lazio, con i biancocelesti pronti alla grande battaglia e Baroni lo sa bene e vuole guidare la sua squadra al successo nel derby capitolino. Il tecnico biancoceleste a tal proposito ha parlato […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sky – Inter-Roma, le probabili formazioni: Inzaghi ne cambia sette! Ecco chi gioca in attacco; Inter-Roma, le scelte di Inzaghi: tra ritorni importanti e sorprese dal primo minuto; Inter-Roma: Inzaghi recupera Dumfries e Zielinski, Arnautovic in attacco con Lautaro Martinez; Il gesto di Inzaghi dopo il gol di Orsolini all’Inter: corre subito da Lautaro per evitare il peggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, Inzaghi sceglie Arnautovic per la Roma e si tiene la carta Thuram per Barcellona - L'austriaco favorito su Correa come partner di Lautaro, restano vive le speranze di un ritorno di Thuram in Champions ... 🔗msn.com

Inter-Roma: Inzaghi recupera Dumfries e Zielinski, Arnautovic in attacco con Lautaro Martinez - Simone Inzaghi contro la Roma non disporrà degli squalificati Bastoni e Mkhitrayan e l’infortunato Thuram. Arnautovic farà coppia con Lautaro. Recuperati Dumfries e Zielinski. Le probabili formazioni ... 🔗fanpage.it

Sky – Inter-Roma, le probabili formazioni: Inzaghi ne cambia sette! Ecco chi gioca in attacco - Una partita importantissima che, se non decisiva, mette in palio almeno una buona fetta di scudetto. L'Inter di Simone Inzaghi ospita la Roma ... 🔗fcinter1908.it