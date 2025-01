Tvplay.it - “Finita”, annuncio Thiago Motta-Juve: via alla rivoluzione

Proseguono le critiche in casa. L’allenatore bianconeroè finito nel mirino di tifosi e addetti ai lavori. La sconfitta in Supercoppa italiana è un boccone duro da digerire in casa. I tifosi vedono sfumare il primo titolo di una stagione dove doveva esserci una reazione dopo l’era Allegri e che invece vedesempre più nel mirino. Le prestazioni dei giocatori non convincono e le scelte di tecnico e dirigenza sono costantemente sotto osservazione. “”,: via(Lapresse) TvPlayCiò che non è piaciuto durante la supercoppa è stato che praticamente laha gettato al vento il match, una sfida controllata e costantemente in vantaggio, ma che con un paio di errori ha visto una clamorosa sconfitta. Oltre a questo c’è il fatto che la squadra è già fuori dlotta scudetto dopo quasi 200 milioni investiti in estate e al momento ci sono tante cose che non vanno.