Demi Moore vince il Golden Globe | Mi dissero che fossi un’attrice da popcorn

Un riconoscimento atteso per tutta la carriera, una rivincita verso chi non la considerava al pari delle più grandi star di Hollywood:, a 62 anni, ha vinto ilcome "miglior attrice protagonista" grazie al ruolo nel body horror "The Substance" di Coralie Fargeat. Una sorta di rivalsa per l'attrice: "Trent'anni fa, un produttore mi disse che ero un'attrice dae mi fecero capire che potevo fare film di successo, che rendevano un sacco di soldi, ma non potevo avere un riconoscimento. L'ho accettato e mi ero convinta che una cosa del genere non potesse capitarmi. Che potevo fare film di successo ma che non avrei mai ricevuto un premio. Avevo fatto mia quell'idea e ci credevo. Questa cosa mi ha corroso nel tempo, fino a quando, qualche anno fa, ho pensato che ero arrivata al capolinea, che forse avevo fatto tutto ciò che dovevo fare.