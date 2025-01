Dakar 2025 | Sainz si ritira dopo tre giorni di gara

Leggi su Sportface.it

Ladi CarlosSenior terminaappena tredi. Lo spagnolo, vincitore dell’edizione 2024, è stato costretto al ritiro al termine della tappa Marathon, Nel corso della seconda giornata, il Ford Raptor disi è ribaltata, causando un importante danno al roll-cage. Nel corso della prova, il pilota è stato costretto a fermarsi ben sette volte, vedendo le sue possibilità di vittoria sfumare. La tappa di quarantotto ore, con partenza e arrivo a Bisha, lo ha visto tagliare il traguardo con oltre un’ora e mezza di ritardo sul vincitore Al Rajhi. Poche ore più tardi, è arrivata l’ufficialità: la vettura dello spagnolo non potrà prendere parte al resto della competizione per motivi di sicurezza.225Carlos (spa), CRUZ Lucas (spa), Ford, Ford M-Sport, FIA W2RC, Ultimate, action during the Stage 2 of thefrom January 5 to 6,around Bisha, Saudi Arabia– La classifica autosi era presentato in Arabia Saudita come uno tra i principali favoriti, avendo collezionato quattro successi nel rally raid più celebre del mondo.