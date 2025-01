Ilgiorno.it - Como in stile Hollywood: il lago, le stelle del cinema e ora il prepartita al Sinigaglia per tifosi “vip”

, 6 gennaio 2025 – Benvenuti a, paradiso del turismo di lusso e dell’arte, dello sport e dello spettacolo, dove sempre più spesso il pallone s’incrocia con il business, dove la passione fa rima con gli affari, dove le partite dei lariani diventano un “evento Vip“ e lo stadiouna sorta di “red carpet“. La strategia della famiglia Hartono, ricchissima proprietà indonesiana del club capace di riportare la squadra in serie A dopo ventun anni di attesa, è ormai ben nota da tempo: rendere il club il centro di un’industria legata alla città ma inDisney. E in tal contesto, dopo la parata di ex campioni e soprattutto dellediimmortalati in tribuna (Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody le ultime presenze ma in passato si sono visti anche Hugh Grant e Andrew Garfield), s’inserisce l’ultima iniziativa della società: con l’inizio del nuovo anno arrivano le “nuove esclusive Matchday Experiences, ispirate all’eleganza senza tempo deldi”.