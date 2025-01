Sport.quotidiano.net - Unahotels Reggio Emilia Virtus Bologna 57-69, le ‘V’ nere ipotecano il quarto posto

, 5 gennaio 2025 - Lapassa ae ipoteca almeno ilal termine del girone di andata che terminerà tra una settimana. I bianconeri passano 57-69 in casa dell’tenendo a lungo il timone del derby della via. Nella sfida del PalaBigi, penultima del girone di andata si ritrovano l’una di fronte all’altra le due squadre appaiate alin classifica e che, conti alla mano potrebbe ritrovarsi di fronte anche in chiave Final Eight di Coppa Italia.senza Shengelia e Zizic e che perde cammin facendo Clyburn, ma che lotta tiene sempre la barra dritta, cn coach Dusko Ivanovic che trova ottime risposte da tanti dei propri elementi. Su tutti capitan Marco Belinelli che chiude la sfida controa quota 19 e Alessandro Pajola che sfiora la doppia-doppia con 10 punti e 8 assist.