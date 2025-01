Ilrestodelcarlino.it - “Un simbolo per non dimenticare”

Imola, 5 gennaio 2025 – “Un’iniziativa per non, per mantenere vivo il ricordo di chi ha pagato il prezzo più alto per la libertà”. È questo, nelle parole del Comune, il senso della giornata di mercoledì 15 gennaio, quando verranno inaugurate le Pietre d’Inciampo, in memoria delle vittime imolesi deportate nei campi di sterminio nazisti. Confermata la presenta dell’artista Gunter Demnig (nella foto in basso mentre posa una pietra), autore del progetto che ha assunto negli anni un respiro internazionale. L’evento si svolgerà in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione per volontà del Municipio, la collaborazione di Aned, Anpi, Cidra e il contributo di Bcc ravennate, forlivese e imolese. Le Pietre d’inciampo sono piccoli blocchi di pietra ricoperti di ottone lucente (10x10 centimetri), posti davanti alla porta dell’ultima residenza delle vittime.