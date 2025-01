Notizie.com - “Tutto gratis questa domenica”, l’iniziativa del Ministero della Cultura interessa tutta Italia

Ilha lanciato un’iniziativa che promette che sarà “”, approfittatene subito.Oggi vi diamo un’informazione su come passare5 gennaio, insieme alle persone a voi più care.“”,del(Notizie.com)Il 2025no si apre all’insegna dell’arte con un’iniziativa che vuole rilanciare l’interesse per latroppo spesso ignorata anche a causa dei costi da sostenere. Il MiC ha deciso di garantire l‘ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali per dare a tutti la possibilità di vivere unaimmersi nella storia millenaria del nostro paese.Occasionente anche per lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, durante la quale le tariffe ritorneranno le comuni, ma i musei e i parchi saranno aperti in via straordinaria visto nonostante la festività.