Serie A19ma giornata | Torino-Parma 0-0

19.59 Divisione della posta senza reti tra. I granata salgono a 21 punti, i ducali a 19. Parte bene il Toro. Su colpo di testa di Adams, Suzuki compie un mezzo miracolo, che diventa intero quando devia anche una girata al volo dell'attaccante granata. In mezzo,annullato gol ducale di Mihaila per fuorigioco in partenza ed esitazione fatale del torinista Karamoh in area avversaria.meglio nella ripresa. Bonny fa volare Milinkovic-Savic, Mihaila colpisce il palo. Suzuki salva su Linetty al 95'.