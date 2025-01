Lettera43.it - Sardegna, Alessandra Todde: «Non sono decaduta, ma se va male un lavoro ce l’ho»

Il collegio regionale di garanzia elettorale l’ha dichiaratadalla sua carica di consigliere della(e di presidente della Regione), maè «tranquillissima» e «continua serenamente» a fare il suo«nell’interesse del popolo sardo». Fiduciosa nella magistratura e decisa a impugnare l’atto nelle sedi opportune, la governatrice non ha paura né vuole rimanere attaccata alla poltrona a tutti i costi: «Proprio no, io unceun’imprenditrice e a fare questo mestiere sto perdendo dei gran soldi. Certo, mi dispiacerebbe non riuscire a realizzare le aspettative dei miei concittadini, ho visto tante speranze e mi dispiacerebbe deluderle». Aviene contestata la rendicontazione delle spese sostenute in campagna elettorale.: «tranquilla e non, se dovrò pagare una multa la pagherò»«Nonnelle piene funzioni di presidente della