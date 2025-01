Ilrestodelcarlino.it - “Le Vie dei Presepi“ a Urbino in mostra ancora per due giorni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimi dueper ammirarepopolata di natività: “Le Vie dei“ infatti stanno giungendo al termine e la ventiquattresima edizione chiuderà i battenti domani sera (orari 10-13 e 15-19), con numeri al momento in linea con l’ultimo anno: "Fino a venerdì 3 gennaio – spiega Nicola Betti, presidente della Pro Loco– abbiamo avuto un numero di visitatori paganti (i bambini entrano gratis, ndr) sovrapponibile allo scorso anno, ma contiamo negli ultimidi superare i circa duemilasettecento ingressi dell’ultima edizione. Quest’anno per noi è stato un anno di investimenti in vari settori, dagli adeguamenti in materia di sicurezza alla nuova grafica, dall’affissione di manifesti nelle città costiere a nuovi materiali per l’allestimento, tutti investimenti che sicuramente daranno frutto anche negli anni a venire.