Golden Globes 2025 con le star di Hollywood mentre l'Italia tifa per "Vermiglio": ecco dove seguire (stanotte) la cerimonia di premiazione in televisione

Tutto pronto per ladidella 82esima edizione dei, considerati l’anticamera degli Oscar. L’appuntamento è perin Italia tra il 5 e il 6 gennaio. Aic’è anchetra i candidati come “Miglior film non in lingua inglese” con “”, il film di Maura Delpero che ha già ottenuto il riconoscimento di entrare nella shortlist degli Oscar. Masarà possibilela? L’appuntamento è dalle ore 2, in Italia, su Sky Atlantic e in streaming su Now TV.La comica Nikki Glaser presenterà ladal Beverly Hilton di Beverly Hills, in California. Tra i candidati ci sono Zendaya, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Ariana Grande, Cynthia Erivo e Selena Gomez.Il musical Netflix di Jacques Audiard “Emilia Pérez” è il candidato principale, con 10 candidature, seguito dall’epico postbellico di Brady Corbet “The Brutalist”, con sette, e dal thriller papale di Edward Berger “Conclave”, con sei.