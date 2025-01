Pianetamilan.it - Ex Milan, Costacurta rivela: “Ibrahimovic mi ha fatto arrabbiare quando …”

Leggi su Pianetamilan.it

Alessandro, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'FourFourTwo',ndo di essersi arrabbiato con Zlatanin una particolare occasione. L'attuale talent di 'Sky Sport', infatti, aveva segnato un gol contro l'Udinese nella stagione 2006/2007, diventando in quel modo il più anziano marcatore rossonero della storia a 41 anni e 15 giorni. Qualche anno più tardi, però, sempre contro lo stesso avversario, lo svedese gli ha tolto questo primato all'età di 41 anni, 5 mesi e 15 giorni. Lo stesso Alessandrohato di essersi arrabbiato in quell'occasione, spiegando poi il motivo per cui è riuscito a giocare fino a quell'età avanzata. Ecco, dunque, le sue parole in merito. "Mi sono arrabbiatoZlatan ha battuto il mio record di marcatore più anziano della Serie A: volevo restare nella storia dele lui me l'ha portato via.