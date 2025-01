Brescia ragazzo di 26 anni accoltellato nel piazzale del supermercato | è grave

Leggi su Dayitalianews.com

Undi 26è statoneldi una Leno, in provincia di. E’ caccia all’aggressore.L’aggressione è avvenuta questa notte (5 gennaio) neldi una Leno, in provincia di, dove undi 26è stato. La prima ricostruzioneL’aggressione si è verificata poco dopo la mezzanotte neldeldi via. A quanto pare la vittima stava discutendo con una persona che, ha improvvisamente estratto un coltello e colpito più volte il 26enne ferendolo a un braccio e a una gamba. L’aggressore si è quindi dato alla fuga mentre altre persone presenti hanno dato l’allarme.Sul posto sono intervenuti ambulanza e carabinieri e il ferito è stato trasferito all’ospedale di Manerbio dove è ricoverato in prognosi riservata: a quanto sembra non sarebbe però, per fortuna, in pericolo di vita.