Inter Primavera disastro nel secondo tempo, Juventus rimonta in due minuti

Clamorosa sconfitta per l’in casa della, che ribalta una partita apparentemente chiusa e si impone 3-2 a Vinovo. I nerazzurri, avanti di due gol fino all’ora di gioco, subiscono unafulminea e amara.DA INCUBO – L’era riuscita a chiudere il primoin vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Quieto al 22’. Nonostante le numerose assenze per convocazioni e infortuni, i nerazzurri avevano mostrato solidità e organizzazione, dando l’impressione di poter controllare la partita. La ripresa sembrava confermare questo copione, con l’che al 62’ trovava il gol del raddoppio: Spinaccè, lesto a sfruttare un pallone vagante in area, siglava lo 0-2 che sembrava chiudere i giochi. Ma la, lontana dal darsi per vinta, ha ribaltato tutto in meno di 15