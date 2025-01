Lapresse.it - Dallas, incendio in negozio di animali: morti centinaia di uccelli

Leggi su Lapresse.it

Unscoppiato in un centro commerciale divenerdì mattina ha ucciso più di 500, che si trovavano all’interno di un. A morire a causa dell’inalazione di fumo sono stati piccoli, polli, due cani e due gatti, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco locali intervenuti per spegnere le fiamme, che si sono sviluppate nella zona nord-occidentale della città texana. Per domare il rogo ci sono voluti circa due ore e l’impiego di 45 uomini. “Il personale della DFR ha effettuato ricerche e tentativi di salvataggio, ma purtroppo tutti glipresenti nelsonoa causa dell’inalazione del fumo”, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita nell’, ma la struttura del grande centro commerciale è stata gravemente danneggiata, compreso un tetto parzialmente crollato.