Come preparare un primo di pesce perfetto con i consigli di un grande chef

Protagonista della trasmissione Com'è Profondo il Mare su Gambero Rosso Tv, Gianfranco Pascucci è lodel ristorante Pascucci al Porticciolo di Fiumicino, Tre Forchette nella guida Ristoranti d'Italia 2025, ed è ormai noto in Italia e all'estero per la sua cucina marina, capace di condensare un intero ecosistema. Lo scorfano,di mare dalle carni bianche, sode e saporite, è valorizzato da due cotture diverse in questopiatto che concentra i sapori del Mediterraneo. Con i filetti, cotti solo qualche minuto, si finisce il piatto, ma il vero tocco d'autore è dato dal sugo, che sfrutta l'intenso gusto dato dalle lische e dalla testa del, unito alle verdure, alle spezie, agli agrumi. Un piatto appagante, che rimanda dritti ai sughi didelle nostre nonne, ma con una freschezza inusuale.