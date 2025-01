Lapresse.it - Roma-Lazio, Ranieri: “Il derby azzera tutto. Pellegrini? Blocco psicologico”

A due giorni dalcontro la, l’allenatore della, Claudio, ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa. “Abbiamo recuperato quasi tutti. Celik ha la febbre e vediamo domani se ha sfebbrato. Cosa rappresenta per me? Essendo tifoso rappresenta un po’ la stracittadina,quello che può pensare un tifoso, che sianista, laziale, del Genoa, Sampdoria, Inter, Milano”, ha dettoin conferenza stampa.sta vivendo girone d’andata magnifico ma il“Insomma, è la partita clou, è una partita che uno sente ancora di più. Per quanto riguarda in questo momento, la classifica parla chiaro. Loro stanno vivendo un momento eccezionale, hanno fatto un girone d’andata stratosferico molto bene, giocano in velocità, con pochi tocchi, è una squadra temibilissima.