Rifugi di guerra scritte e segnali da salvare

Segnalo lo stato deplorevole di molte segnaletiche a muro della Secondamondiale presenti a Bologna. Sono abbandonate, coperte da graffiti o dalla tinteggiatura. Riporto da esempio la scritta ormai quasi illeggibile del numero di telefono di soccorso, identica a quelle recuperate di via San Vitale e via Farini e dell’adiacente segnale di ingresso, anch’esso prossimo alla scomparsa. Si trovano all’angolo tra via Parigi e via De’ Gessi. Da bolognese che vive all’estero confermo che in tutti i centri cittadini si moltiplicano iniziative per una lettura storica dello spazio urbano. Federico Pedone Risponde Beppe Boni Bologna non ha dimenticato la sua storia e i giorni terribili della Secondamondiale. Alcunee frecce disegnate che ricordano il percorso per ripararsi dalle incursioni aeree e istessi sono stati recuperati a scopo turistico.